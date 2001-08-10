Камчатца за насилие над падчерицей отправят в колонию на 17 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в насилии над малолетней падчерицей и незаконном обороте оружия. О преступлении девочка рассказала матери спустя много лет, сообщает ИА «Кам 24».

В 2013–2015 годах фигурант, используя беспомощное состояние малолетней падчерицы, с целью удовлетворения своей половой потребности совершил в отношении девочки два особо тяжких преступления, о которых девочка рассказала матери лишь в 2021 году. Помимо этого, мужчину обвиняли в незаконном обороте оружия, которое он нашел в тундре, а позже продал знакомому за 60 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину в незаконном обороте оружия, однако отрицал свою причастность к совершению насилия над падчерицей. По его словам, он подписал признательные показания и явку с повинной по совету следователя и адвоката, чтобы не быть заключённым под стражу, так как собирался на СВО.

Суд признал мужчину виновным в обоих преступлениях и приговорил к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок два года. Приговор в законную силу не вступил.