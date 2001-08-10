Серийного похитителя алкоголя и кофе задержали в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские Южно-Сахалинска задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж из продуктовых магазинов. Злоумышленник специализировался на дорогостоящем алкоголе и кофе.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, ранее в дежурную часть неоднократно поступали заявления от представителей торговых точек о хищениях товаров. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель, уже имеющий судимости.

Следователи выяснили, как действовал злоумышленник. Мужчина заходил в магазин под видом обычного покупателя. Выбрав момент, когда продавцы отвлекались на других посетителей, он прятал товар под верхнюю одежду и покидал торговый зал, не оплатив покупки.

На данный момент доказана причастность задержанного к семи подобным эпизодам. Возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.