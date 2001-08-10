Семь фальшивых банкнот выявили в Сахалинской области в 2025 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В прошлом году в банковской системе Сахалинской области нашли семь поддельных денежных знаков. Показатель остался на уровне 2024 года, когда также было выявлено семь фальшивок.
Как рассказали ТИА «Острова» в отделении Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России, все обнаруженные купюры оказались крупного номинала. Четыре из них - тысячерублевые, еще три - пятитысячные.
Руководитель операционно-кассового центра №5 Дальневосточного главного управления Банка России Виталий Черкавский отметил, что в целом по стране количество подделок в обращении сокращается. По итогам 2025 года этот показатель снизился на 20 процентов. В среднем на миллион банкнот, находящихся в обороте, приходится всего одна фальшивка. Однако эксперт призвал сахалинцев не терять бдительность при расчетах наличными.
Специалисты напоминают, что отличить подделку от настоящей банкноты можно самостоятельно. Российские деньги оснащены множеством защитных элементов, которые проверяются на просвет, на ощупь или при изменении угла зрения. Достаточно убедиться в наличии не менее трех таких признаков.
Регулятор продолжает работу по повышению качества и защищенности денежных знаков. Привычные банкноты постепенно заменяют усовершенствованными образцами. В 2022 году Банк России представил модернизированную сторублевую купюру, в 2023-м — обновленную пятитысячную, а в декабре 2025 года — тысячерублевую банкноту нового образца.
Новые деньги поступают в оборот постепенно. При этом купюры старого образца остаются законным средством платежа, специально обменивать их не требуется. Подробнее о признаках подлинности можно узнать на сайте регулятора или в мобильном приложении «Банкноты Банка России».
