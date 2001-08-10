Приморец из ревности к жене убил брата 10 лет назад, но преступление раскрыли только сейчас

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спустя десятилетие следователи Приморья поставили точку в загадочном исчезновении человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю.

Как выяснилось, в августе 2016 года на территории городского кладбища Арсеньева разыгралась семейная трагедия. На почве ревности к супруге 39-летний местный житель выстрелил в своего брата из ружья. Чтобы замести следы, преступник спрятал тело там же, на кладбище, и долгие годы дело оставалось нераскрытым.

Только в 2025 году следователи и криминалисты, заново изучив материалы, вышли на след убийцы. Под тяжестью новых улик фигурант сознался в содеянном и указал точное место, где зарыл останки. Несмотря на прошедшие годы, найденные фрагменты тела сохранили особенности, позволившие опознать жертву. Сейчас уголовное дело передано в суд, и «каину» из Арсеньева грозит суровый срок.