Жительница Курильских островов через суд добилась досрочной пенсии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Курильского района смогла оформить досрочную страховую пенсию только после вмешательства прокуратуры. Женщина обратилась в надзорное ведомство, когда получила отказ от регионального Отделения Фонда пенсионного и социального страхования.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, заявительница достигла 50-летнего возраста, воспитала двоих детей и имела необходимый стаж: 20 лет страхового и 12 лет работы в районах Крайнего Севера. Все это давало ей право выйти на пенсию досрочно. Заявление она подала еще в июне 2024 года.

Однако пенсионный орган ответил отказом. Причина оказалась в том, что один из детей женщины родился в 1999 году на территории Республики Беларусь. В фонде посчитали это препятствием для назначения выплат.

Прокурорская проверка показала, что такое решение противоречит федеральному закону «О страховых пенсиях». Надлежащих оснований для отказа не имелось. Прокуратура внесла представление руководителю отделения, но нарушения не устранили.

Тогда прокурор обратился в суд с иском о признании за женщиной права на досрочную пенсию и перерасчете выплат. Курильский районный суд 2 февраля 2026 года полностью удовлетворил эти требования. Согласно решению, пенсия должна быть назначена женщине с 24 июня 2024 года — с момента первого обращения.

В прокуратуре отметили, что решение суда пока не вступило в законную силу. Однако фактическое исполнение уже поставлено на контроль надзорного ведомства.