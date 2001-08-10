На севере Сахалина во время пожара эвакуировали более 10 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе днём 26 февраля из здания на улице Карла Маркса эвакуировали 14 человек. Причиной стало возгорание в помещении электрощитовой. На месте работали два пожарных расчёта, пишет astv.ru.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что сигнал о происшествии поступил в 12:07. Первый расчёт прибыл на место через минуту - в это время в помещении электрощитовой наблюдалось сильное задымление.

"В 12:28 пожар ликвидировали на площади 2 квадратных метра. На месте работали 7 сотрудников и две единицы техники ведомства. Люди не пострадали", - пояснили в областном управлении МЧС.