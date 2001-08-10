На Камчатке на школьницу с крыши упала глыба льда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском в районе восьмого километра сосулька упала на голову девочке, которая возвращалась домой из школы. Врачи диагностировали у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму, пишет ИА «Кам 24» со ссылкой на телеграм-канал «Камчатка Сейчас».

Инцидент произошёл днём 25 февраля на улице Кавказской. По словам родителя, кровля дома до сих пор остаётся опасной: с неё свисают сосульки и снег прямо над пешеходной зоной и подъездами, а тропа возле дома плохо почищена.

Это не первый случай травмирования людей из-за схода снега и льда в краевой столице. 15 января в районе улицы Советской снежная масса сошла с крыши на мужчину, который чистил припаркованную возле дома машину. Спасти его не удалось. В тот же день еще один мужчина умер при сходе снега с крыши частного дома. Через месяц, 14 февраля, при падении с крыши погиб старший дома, который самостоятельно пытался сбросить снег с кровли.