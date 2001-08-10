Ранее судимый сахалинец похитил элитное спиртное из магазина, спрятав его в куртку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли хищение дорогого алкоголя из специализированного магазина. Злоумышленника задержали по горячим следам.
Как сообщает ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в дежурную часть обратилась управляющая торговой точки. Женщина рассказала, что неизвестный похитил с витрины бутылку элитного спиртного. Сумма ущерба составила 7224 рубля.
Оперативники уголовного розыска восстановили обстоятельства произошедшего и установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Выяснилось, что мужчина зашел в магазин под видом обычного покупателя. Он дождался момента, когда продавцы отвлеклись на других посетителей, взял с полки бутылку и спрятал ее во внутренний карман куртки. После этого он покинул торговый зал, не заплатив.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:07 Сегодня Более 140 нарушений ПДД выявили автоинспекторы на Сахалине за минувшие сутки
09:58 Сегодня Загоревшийся диван в трехэтажке на Курилах ликвидировали до приезда пожарных
10:26 Сегодня Более ста аварийных ситуаций устранили на теплотрассах Сахалинской области с начала октября
11:41 Сегодня Житель Корсакова получил более восьми лет колонии за сбыт наркотиков
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
12:24 20 Февраля Жительница Макарова заступилась за подругу и едва не убила её сожителя
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 15:51 Сегодня Сахалинский краеведческий музей открыл юбилейную выставку Вероники Осиповой
- 10:11 Вчера Сахалинка Прасковья Коротаева, ветеран Великой Отечественной войны, принимает поздравления с 94-летием
- 09:49 24 Февраля Сахалинцев приглашают на экскурсию "Закулисье в зоопарке"
- 11:25 20 Февраля Сахалинские футболисты завоевали серебро и три бронзы на футбольном турнире
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?