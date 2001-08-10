Ранее судимый сахалинец похитил элитное спиртное из магазина, спрятав его в куртку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли хищение дорогого алкоголя из специализированного магазина. Злоумышленника задержали по горячим следам.

Как сообщает ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в дежурную часть обратилась управляющая торговой точки. Женщина рассказала, что неизвестный похитил с витрины бутылку элитного спиртного. Сумма ущерба составила 7224 рубля.

Оперативники уголовного розыска восстановили обстоятельства произошедшего и установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Выяснилось, что мужчина зашел в магазин под видом обычного покупателя. Он дождался момента, когда продавцы отвлеклись на других посетителей, взял с полки бутылку и спрятал ее во внутренний карман куртки. После этого он покинул торговый зал, не заплатив.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.