Росгвардейцы изъяли пять единиц оружия у сахалинцев за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжаются мероприятия по контролю за оборотом оружия. За минувшую неделю сотрудники Росгвардии проверили 88 мест его хранения у граждан.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального управления, проверки выявили шесть нарушений законодательства. Все правонарушители привлечены к административной ответственности. В результате рейдов из незаконного оборота изъято пять единиц огнестрельного оружия и десять патронов. В Корсакове росгвардейцы также изъяли охотничье ружье у владельца, который подозревается в совершении умышленного преступления.

Принятые меры направлены на профилактику правонарушений и обеспечение общественной безопасности. При этом добровольно жители области сдали семь охотничьих ружей.

За неделю в ведомство поступило 127 заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Сотрудники успели рассмотреть 121 обращение.

В Росгвардии напоминают владельцам оружия важное правило. В течение года после изъятия собственник обязан либо вернуть его в свое пользование, либо принять меры по отчуждению — продать, подарить или иным способом передать другому лицу. Чтобы вернуть ранее изъятое оружие, необходимо устранить причины нарушений и создать условия для его безопасного хранения. Если за отведенный срок меры не приняты, изъятое оружие обращается в собственность государства и подлежит уничтожению.