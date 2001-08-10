В Амурской области из-за антисанитарии и кишечной палочки закрыли столовую
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сковородинский районный суд приостановил работу столовой в Уруше. Было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении АО «Железнодорожная торговая компания», нарушившей требования к организации питания населения (статья 6.6 КоАП РФ), пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу судов Амурской области.
В столовой поселка Уруша, на улице Партизанской, прошла проверка Роспотребнадзора. Специалисты обнаружили, что заведение работает с серьезными нарушениями санитарных норм.
В частности, из-за ремонта в большинстве помещений еду готовили в двух комнатах. Это приводило к смешиванию сырья и готовых блюд. Ремонтные работы велись одновременно с приготовлением пищи.
Нарушения были выявлены и в пищеблоке. Лабораторные исследования выявили бактерии группы кишечных палочек в четырех из 15 взятых в столовой проб. Зараженными оказались стол для готовой продукции, половник, кастрюля для компота и одежда повара.
В кафе «Вегас», также принадлежащем компании, не работал туалет и раковина для мытья рук. Посуду мыли с использованием просроченного дезинфицирующего средства.
Представитель АО «Железнодорожная торговая компания» признала вину в суде и сообщила, что компания разрабатывает план по устранению нарушений. Однако суд отметил, что выявленные проблемы представляют серьезную угрозу для здоровья посетителей столовой и могут вызвать массовые инфекционные заболевания и пищевые отравления.
Суд признал компанию виновной в нарушении санитарных норм при организации питания и приостановил работу столовой по адресу: пгт. Уруша, ул. Партизанская, д. 100 на 60 дней. Постановление вступило в силу.
В суде отметили, что в случае устранения нарушений компания вправе обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного приостановления деятельности.
