Житель Корсакова получил более восьми лет колонии за сбыт наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсакове завершилось судебное разбирательство по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом запрещенных веществ. Местный житель признан виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, инцидент произошел осенью прошлого года. Установлено, что мужчина приобрел в городе наркотическое средство растительного происхождения. Часть запрещенного вещества он оставил для личного употребления, а другую часть продал своему знакомому.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УМВД России по Сахалинской области. Злоумышленника задержали, а наркотики изъяли из незаконного оборота.
В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. Государственный обвинитель представил суду доказательства, не оставляющие сомнений в виновности фигуранта. Учитывая личность подсудимого и обстоятельства дела, прокурор настаивал на назначении наказания в виде реального лишения свободы.
Суд согласился с позицией обвинения. Мужчина осужден по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта) и пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в значительном размере). Ему назначено наказание в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
