Ранее судимый сахалинец похитил элитное спиртное из магазина, спрятав его в куртку
09:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Загоревшийся диван в трехэтажке на Курилах ликвидировали до приезда пожарных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Курильске утром 25 февраля произошло возгорание в жилом доме на улице Океанской. Огонь вспыхнул в одной из квартир трехэтажного здания.

Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на данные МЧС РФ по Сахалинской области, сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 09:01. Очевидец рассказал, что в квартире горит диван. На место незамедлительно выехал расчет пожарных.

Уже через две минуты, в 09:03, спасатели прибыли к дому. Однако к этому времени жильцы квартиры уже справились с огнем самостоятельно. Они потушили возгорание до того, как пламя успело распространиться. Задымление в помещении было слабым, угрозы для соседних квартир не возникло.

Эвакуация жильцов не потребовалась. В ликвидации последствий пожара были задействованы пять сотрудников и одна единица техники региональной противопожарной службы. В результате инцидента никто не пострадал и не погиб.

