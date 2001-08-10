Загоревшийся диван в трехэтажке на Курилах ликвидировали до приезда пожарных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Курильске утром 25 февраля произошло возгорание в жилом доме на улице Океанской. Огонь вспыхнул в одной из квартир трехэтажного здания.
Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на данные МЧС РФ по Сахалинской области, сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 09:01. Очевидец рассказал, что в квартире горит диван. На место незамедлительно выехал расчет пожарных.
Уже через две минуты, в 09:03, спасатели прибыли к дому. Однако к этому времени жильцы квартиры уже справились с огнем самостоятельно. Они потушили возгорание до того, как пламя успело распространиться. Задымление в помещении было слабым, угрозы для соседних квартир не возникло.
Эвакуация жильцов не потребовалась. В ликвидации последствий пожара были задействованы пять сотрудников и одна единица техники региональной противопожарной службы. В результате инцидента никто не пострадал и не погиб.
