Начальник пожарного поста на Камчатке спас пожилую женщину из огня

Житель Анивского района добился подключения к газу через прокуратуру
В Елизовском районе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. В огненной ловушке оказалась пожилая женщина, ей на помощь пришёл начальник пожарного поста, сообщает ИА «Кам 24», со ссылкой на краевого министра по ЧС Сергея Лебедева.

«Поступил звонок о пожаре в многоквартирном доме на улице Чапаева в посёлке Лесной. По предварительной информации, в доме находилась пожилая женщина. Волобуев Василий Михайлович – начальник пожарного поста КГКУ "ЦОД" посёлка Лесной, не дожидаясь прибытия огнеборцев, зашёл в огонь и дым, вынес на руках женщину и передал её скорой помощи. Фактически спас ей жизнь. Причины пожара устанавливаются», – сообщил Сергей Лебедев в социальных сетях.

Министр добавил, что органы местного самоуправления посёлка Лесной уже вышли с ходатайством о награждении нашего коллеги.

