За пьяную езду у сахалинца конфисковали мотоцикл

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Корсакова лишился мотоцикла из-за повторной пьяной езды. Суд не только назначил ему обязательные работы, но и конфисковал транспортное средство в пользу государства.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, инцидент произошел в августе прошлого года. Сотрудники ДПС остановили в Корсакове 38-летнего мужчину, который управлял мотоциклом. Выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

При проверке личности полицейские установили: ранее водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Поскольку это был повторный случай, действия мужчины подпали под уголовную статью.

В суде житель Корсакова полностью признал свою вину. Судья учел личность подсудимого и назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ. Кроме того, мужчину лишили права управлять транспортными средствами сроком на два года.

Однако самым серьезным последствием стала конфискация имущества. Согласившись с доводами государственного обвинителя, суд постановил изъять мотоцикл, принадлежавший осужденному, и обратить его в доход государства.

Приговор уже вступил в законную силу.