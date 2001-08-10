Житель Анивского района добился подключения к газу через прокуратуру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Анивского района смог подключить дом к газу только после вмешательства прокуратуры. Газораспределительная компания неправомерно отказала мужчине, но надзорное ведомство восстановило справедливость.
Местный житель обратился за помощью на личном приеме к заместителю прокурора Сахалинской области. Он рассказал, что АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» отказывается подключать его дом к газовым сетям.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, проверка подтвердила: отказ был незаконным. Прокурор Анивского района внес директору компании представление об устранении нарушений.
После вмешательства надзорного ведомства права гражданина восстановили. Дом подключили к системе газоснабжения.
