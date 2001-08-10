Подложные номера, тонировка и мигранты: в Южно-Сахалинск автоинспекторы провели масштабный рейд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошла масштабная проверка водителей: за два дня инспекторы выявили больше сотни нарушений. Под прицел полиции попали пьяные за рулем, любители тонировки и даже иностранцы, нарушившие миграционный режим.
Рейд проходил 22 и 23 февраля на территории всего городского округа. Сотрудники УМВД России по Сахалинской области останавливали машины, проверяли документы и следили за соблюдением правил дорожного движения. Как рассказали ТИА «Острова» в областной автоинспекции, главной целью операции было укрепить безопасность на дорогах и выявить злостных нарушителей.
Особое внимание уделяли нетрезвым водителям. За два дня поймали шесть человек, которые сели за руль после употребления алкоголя. Еще один водитель попался пьяным, но при этом у него не оказалось прав. Один гражданин, не имеющий водительского удостоверения, отказался проходить медицинское освидетельствование. Двое управляли машиной, будучи лишенными прав, причем это было уже повторное нарушение. Еще один водитель попался за рулем, хотя ранее его уже лишили прав, и четверо просто не имели документов на управление. Кроме того, зафиксирован случай, когда автовладелец передал руль человеку, у которого прав не было вовсе.
Не обошли вниманием и любителей тонировки — таких набралось 28 человек. Восемь водителей ездили на машинах, не зарегистрированных в установленном порядке. Трое нарушили правила перевозки людей. Один автомобилист выехал на встречную полосу, еще по одному случаю зафиксировано с подложными номерами и вовсе без номерных знаков.
Всего за два дня сотрудники полиции составили 102 административных материала. При этом они провели 102 осмотра транспортных средств. Десять машин отправились на специализированную стоянку.
Но рейд коснулся не только автомобилистов. Выявлено 12 человек, которые вовремя не оплатили штрафы. А еще трое иностранных граждан нарушили режим пребывания в России. Всех троих доставили в УМВД России «Южно-Сахалинск» для дальнейших разбирательств.
В полиции подчеркивают: подобные рейды будут проходить регулярно. Водителей призывают строго соблюдать правила и не нарушать закон.
