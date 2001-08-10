За сутки на Сахалине камеры зафиксировали 3630 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на дорогах Сахалина произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Инспекторы Госавтоинспекции пресекли более сотни нарушений правил дорожного движения.

Профилактические рейды, проведенные 24 февраля, принесли внушительные результаты. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, особое внимание уделялось нетрезвым водителям. За сутки стражи порядка задержали и отстранили от управления восемь автомобилистов, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Еще пятеро водителей попались на том, что не имели прав вовсе либо были лишены их по решению суда. Все они также отстранены от управления транспортными средствами.

Кроме того, инспекторы привлекли к ответственности нарушителей правил тонировки — таких оказалось девять человек. Двое водителей попались на установке нестандартных глушителей, еще двое проигнорировали требования дорожных знаков и правила парковки. Один автомобилист нарушил правила перевозки ребенка в салоне автомобиля.

Не остались без внимания и забывчивые должники. Составлено 16 административных материалов на водителей, которые вовремя не оплатили штрафы, выписанные сотрудниками Госавтоинспекции.

В результате рейдов на специализированную стоянку отправились семь автомобилей — их задержали и поместили на хранение до выяснения обстоятельств.

Отдельно в ведомстве отметили работу автоматических средств фиксации нарушений. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации, установленные на дорогах области, за сутки зарегистрировали 3630 случаев нарушения правил дорожного движения. Большая часть из них, вероятно, связана с превышением скоростного режима.