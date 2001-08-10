Администрация Ноглик заплатила ребенку, которого укусила собака

Тихоокеанское
10:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Ногликского района добилась через суд компенсации морального вреда для несовершеннолетнего, пострадавшего от укуса бездомной собаки. Денежные средства уже перечислены законному представителю ребенка.

В надзорное ведомство обратился законный представитель несовершеннолетнего с жалобой на нападение животного. Сотрудники прокуратуры оперативно организовали проверку и установили обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в мае 2025 года. На улице бездомная собака напала на ребенка. Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, в результате нападения подросток получил телесные повреждения, которые повлекли за собой кратковременное расстройство здоровья. Кроме физической боли и травм, несовершеннолетний испытал глубокие нравственные страдания.

Поскольку ответственность за безнадзорных животных на территории лежит на органах местного самоуправления, прокурор района вышел в суд с иском. В интересах пострадавшего ребенка он потребовал взыскать с администрации муниципального образования денежную компенсацию причиненного морального вреда.

Суд, изучив все обстоятельства дела и доводы надзорного ведомства, принял решение удовлетворить иск в полном объеме. В пользу несовершеннолетнего была назначена компенсация в размере 40 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу и на сегодняшний день уже исполнено ответчиком — денежные средства в полном объеме перечислены заявителю.

