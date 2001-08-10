Администрация Ноглик заплатила ребенку, которого укусила собака
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Ногликского района добилась через суд компенсации морального вреда для несовершеннолетнего, пострадавшего от укуса бездомной собаки. Денежные средства уже перечислены законному представителю ребенка.
В надзорное ведомство обратился законный представитель несовершеннолетнего с жалобой на нападение животного. Сотрудники прокуратуры оперативно организовали проверку и установили обстоятельства произошедшего.
Инцидент произошел в мае 2025 года. На улице бездомная собака напала на ребенка. Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, в результате нападения подросток получил телесные повреждения, которые повлекли за собой кратковременное расстройство здоровья. Кроме физической боли и травм, несовершеннолетний испытал глубокие нравственные страдания.
Поскольку ответственность за безнадзорных животных на территории лежит на органах местного самоуправления, прокурор района вышел в суд с иском. В интересах пострадавшего ребенка он потребовал взыскать с администрации муниципального образования денежную компенсацию причиненного морального вреда.
Суд, изучив все обстоятельства дела и доводы надзорного ведомства, принял решение удовлетворить иск в полном объеме. В пользу несовершеннолетнего была назначена компенсация в размере 40 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу и на сегодняшний день уже исполнено ответчиком — денежные средства в полном объеме перечислены заявителю.
