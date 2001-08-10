В Приморье отказ от больницы едва не стоил жизни младенцу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье развернулась драматическая история, которая едва не стоила жизни новорожденному малышу. Семья из села Кневичи оказалась на пороге настоящей трагедии из-за, казалось бы, незначительного решения, принятого матерью, сообщает РИА VladNews.

Третий ребенок в семье появился на свет раньше срока, но, несмотря на это, рос крепким и здоровым малышом. Однако спокойствие рухнуло в один из январских дней, когда старший сын принес из школы обычную простуду. Новорожденный начал слегка покашливать и потерял аппетит. Мать не придала значения этим симптомам, списав их на легкое недомогание.

Участковый педиатр, осмотрев ребенка, настоятельно рекомендовала госпитализацию, но женщина, видя, что состояние малыша вроде бы стабилизируется, написала отказ. Дома ребенку действительно стало немного легче, и тревога матери утихла. Но спустя два дня наступило утро, которое семья не забудет никогда: младенец перестал реагировать на окружающих, был вялым и отказывался от воды. Родители в панике бросились во Владивосток.

В Первой детской больнице диагноз врачей прозвучал как приговор: тяжелая форма пневмонии. Малыш был немедленно переведен в реанимацию.