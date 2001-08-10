Ранее судимый сахалинец похитил мужскую куртку и продал её неизвестным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из магазина одежды. Злоумышленник похитил дорогостоящую мужскую куртку, притворившись покупателем.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, ранее в дежурную часть поступило заявление от представителя торговой точки. Неустановленное лицо вынесло из магазина товар, не оплатив его. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого — им оказался ранее судимый 39-летний местный житель.

Выяснилось, что фигурант зашёл в магазин одежды, расположенный в одном из торговых центров, под видом покупателя. Проходя между выставочными рядами, он присмотрел мужскую куртку. Взяв её с собой в примерочную, злоумышленник сложил вещь в пакет и, воспользовавшись тем, что сотрудники отвлеклись на других посетителей, покинул место преступления. В дальнейшем он продал похищенное неизвестным лицам, получив деньги. Сумма ущерба, причинённого магазину, составила 15 тысяч 900 рублей.

Действия подозреваемого квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.