Сахалинец дождался пока собутыльница заснет и перевел с ее счета себе почти полмиллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли хищение крупной суммы денег с банковского счета местной жительницы. Подозреваемым оказался её знакомый, который воспользовался доверием женщины.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по городу Сахалинской области, ранее в дежурную часть обратилась 58-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестный перевёл себе её денежные средства. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — им оказался 33-летний местный житель.

Выяснилось, что фигурант находился в гостях у своей знакомой. Вместе они распивали спиртные напитки, после чего потерпевшая ушла спать. Убедившись, что женщина крепко спит, гость решил похитить деньги с её банковской карты. Он взял телефон хозяйки, который смог разблокировать, так как знал пароль. Затем подозреваемый зашёл в мобильное приложение банка и несколькими переводами отправил себе 446 тысяч рублей. После этого он покинул квартиру.

Действия фигуранта квалифицированы по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.