Сахалинец получил срок за поддельное водительское удостоверение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, который использовал поддельное водительское удостоверение. Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, установлено, что подсудимый ранее не получал водительского удостоверения. 17 октября 2024 года он незаконно приобрёл за денежное вознаграждение поддельные права. Впоследствии он предъявил их сотрудникам ДПС после того, как стал участником дорожно-транспортного происшествия.
В судебном заседании молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя и учитывая личность виновного, назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Осуждённому установлены определённые ограничения и возложена дополнительная обязанность.
Кроме того, суд конфисковал в собственность государства телефон марки iPhone 14, который подсудимый использовал для общения с неустановленным лицом с целью покупки поддельного водительского удостоверения.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:25 Сегодня Маткапитал, единое пособие и выплаты для многодетных: что изменилось для сахалинских семей в 2026 году
09:17 Сегодня Пять сёл в Долинском районе остались без воды из-за аварии
09:53 Сегодня За выходные дни на Сахалине задержаны 36 пьяных водителей и 61 – без прав
12:47 Сегодня 25 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
Выбор редакции
- 09:49 Сегодня Сахалинцев приглашают на экскурсию "Закулисье в зоопарке"
- 11:25 20 Февраля Сахалинские футболисты завоевали серебро и три бронзы на футбольном турнире
- 13:40 19 Февраля "Почта России" рассказала, что 23 февраля почти не будет работать
- 11:30 19 Февраля За неделю 28 штук: у необязательных сахалинцев отбирают оружие
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?