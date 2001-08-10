Тихоокеанское
Двое жителей Охи погибли от отравления угарным газом
14:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец получил срок за поддельное водительское удостоверение

Сахалинец получил срок за поддельное водительское удостоверение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, который использовал поддельное водительское удостоверение. Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, установлено, что подсудимый ранее не получал водительского удостоверения. 17 октября 2024 года он незаконно приобрёл за денежное вознаграждение поддельные права. Впоследствии он предъявил их сотрудникам ДПС после того, как стал участником дорожно-транспортного происшествия.

В судебном заседании молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя и учитывая личность виновного, назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Осуждённому установлены определённые ограничения и возложена дополнительная обязанность.

Кроме того, суд конфисковал в собственность государства телефон марки iPhone 14, который подсудимый использовал для общения с неустановленным лицом с целью покупки поддельного водительского удостоверения.

Приговор в законную силу пока не вступил.

