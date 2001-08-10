На Камчатке произошли два несчастных случая с моряками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшую неделю на территории Камчатского края произошли два несчастных случая на производстве. Один человек пострадал, второй – умер, пишет ТК "41 Регион".

Как сообщили в Федерации профсоюзов Камчатки, оба несчастных случая произошли с работниками рыбопромысловых компаний. Первый инцидент случился 4 февраля на судне компании «Сигма Марин Технолоджи». В кормовой части корабля обнаружили мертвым боцмана. Мужчина лежал на спине. Обстоятельства его гибели устанавливаются.

Второй случай произошел 11 февраля. Помощник капитана по добыче «УТРФ-Камчатка» во времяшвартовнойоперации получил челюстно-лицевую травму, которую медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Обстоятельства произошедшего выясняются.