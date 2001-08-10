За выходные дни на Сахалине задержаны 36 пьяных водителей и 61 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшие длинные выходные на Сахалине зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги профилактических рейдов, которые проводились с 20 по 23 февраля.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, за четыре дня произошло два ДТП, в которых люди получили травмы. Всего же автоинспекторы пресекли 590 нарушений Правил дорожного движения.

Особое внимание уделялось нетрезвым водителям. Задержаны и отстранены от управления 36 автомобилистов, которые сели за руль в состоянии опьянения. Ещё 61 водитель не имел права управления транспортным средством либо был лишён такого права по решению суда.

К административной ответственности привлечены:

6 водителей -за выезд на полосу встречного движения;

9 - за управление незарегистрированными автомобилями;

2 - за езду без государственных регистрационных знаков;

61 - за излишнюю тонировку стёкол;

18 - за использование нестандартных глушителей;

1 - за то, что не предоставил преимущество пешеходу;

24 - за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки;

5 пешеходов, нарушивших ПДД;

6 водителей, перевозивших детей с нарушениями.

Кроме того, составлено 68 административных материалов на тех, кто вовремя не оплатил штрафы по линии Госавтоинспекции. Задержаны и помещены на специализированную стоянку 33 автомобиля.