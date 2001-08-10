В Амурской области пропал вертолет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ромненском муниципальном округе Амурской области из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка вылетел вертолет и пропал в пути следования. Об этом сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на ГУ МЧС России по Амурской области.

По предварительным данным, на борту вертолета находились четыре человека (по уточненным данным – три). До настоящего времени местонахождение вертолета неизвестно.

Для проведения поисково-спасательных работ из Благовещенска к месту происшествия следуют оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области в количестве 42 человек и 14 единиц техники, в том числе 3 снегохода и 1 беспилотный летательный аппарат.