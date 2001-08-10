Жительница Южно-Сахалинска лишилась 12 тысяч рублей из-за ложного розыгрыша

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске участились случаи мошенничества под видом онлайн-розыгрышей. Полиция призывает граждан проявлять бдительность при получении заманчивых предложений в мессенджерах и социальных сетях.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, очередной жертвой аферистов стала 53-летняя местная жительница, обратившаяся в дежурную часть с заявлением. Выяснилось, что в период со 2 по 18 февраля её племянница попалась на удочку дистанционных мошенников.

Девушка увидела в популярном мессенджере объявление о проведении розыгрыша крупных денежных призов. Организаторы обещали вознаграждение тем, кто первым подпишется на сообщество. Условие показалось простым и заманчивым, и потерпевшая незамедлительно вступила в группу.

Сразу после этого с ней связались «организаторы» и обрадовали новостью: она выиграла 500 тысяч рублей. Однако для получения выигрыша девушке предложили оплатить комиссию за перевод и подоходный налог. Поверив злоумышленникам, потерпевшая, воспользовавшись деньгами своей тёти, перевела на указанные анонимные счета 12 тысяч рублей. После совершения транзакции лже-организаторы перестали выходить на связь, а обещанный приз так и не поступил.

По данному факту следственное управление УМВД России по г. Южно-Сахалинску возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Полиция напоминает: настоящие розыгрыши никогда не требуют предварительной оплаты, а любые просьбы перевести деньги за «комиссию» или «налог» должны насторожить и стать поводом прекратить общение.