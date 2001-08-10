Сахалинец взял у знакомой деньги на ремонт компьютера и потратил их
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, жертвой которого стала жительница областного центра. Молодой человек из Корсакова обманул свою знакомую, пообещав починить её компьютер, но деньги потратил на себя.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по городу Южно-Сахалинску, инцидент произошёл ещё в мае прошлого года. 20-летний корсаковец, обладающий навыками ремонта цифровой техники, согласился помочь своей знакомой, у которой сломался компьютер. Женщина доверилась ему и пригласила к себе домой для осмотра.
Фигурант быстро определил причину неисправности, однако вместо честного разговора о стоимости работ решил обогатиться. Он сообщил заявительнице ложные сведения о необходимости приобретения дорогих запчастей и попросил 10 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник даже не приступил к ремонту, потратив всю сумму на личные нужды.
Убедившись, что жертва легко идёт на контакт, спустя время молодой человек вновь связался с ней. На этот раз под предлогом покупки дополнительных комплектующих он выманил ещё 18,5 тысячи рублей. Женщина перевела и эти средства, однако компьютер так и остался непочиненным. Общая сумма ущерба составила 28,5 тысячи рублей.
В ходе следствия действия обвиняемого были квалифицированы по части 2 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину.
В настоящее время расследование завершено. Следователи УМВД России «Южно-Сахалинск» собрали исчерпывающую доказательную базу, подтверждающую вину молодого человека. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня Амурчанина за неоднократное вождение в состоянии опьянения наказали штрафом в размере двухлетнего заработка
10:41 Сегодня Администрация Южно-Сахалинска опубликовала список мест торговли для рыбаков и садоводов
10:55 Сегодня Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
09:33 Сегодня Первые дальневосточники зарегистрировались на лыжный марафон в Югре
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
10:47 13 Февраля Швея из Южно-Сахалинска превратила хобби в бренд одежды
13:44 13 Февраля На Сахалин надвигается монгольский циклон
09:57 13 Февраля Механик пытался ввезти на Сахалин из Кореи лапы гималайского медведя
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 11:25 Сегодня Сахалинские футболисты завоевали серебро и три бронзы на футбольном турнире
- 13:40 Вчера "Почта России" рассказала, что 23 февраля почти не будет работать
- 11:30 Вчера За неделю 28 штук: у необязательных сахалинцев отбирают оружие
- 10:57 17 Февраля Жители Южно-Сахалинска увидели реконструкцию нивхской свадьбы и попробовали мос
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?