Сахалинец взял у знакомой деньги на ремонт компьютера и потратил их

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, жертвой которого стала жительница областного центра. Молодой человек из Корсакова обманул свою знакомую, пообещав починить её компьютер, но деньги потратил на себя.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по городу Южно-Сахалинску, инцидент произошёл ещё в мае прошлого года. 20-летний корсаковец, обладающий навыками ремонта цифровой техники, согласился помочь своей знакомой, у которой сломался компьютер. Женщина доверилась ему и пригласила к себе домой для осмотра.

Фигурант быстро определил причину неисправности, однако вместо честного разговора о стоимости работ решил обогатиться. Он сообщил заявительнице ложные сведения о необходимости приобретения дорогих запчастей и попросил 10 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник даже не приступил к ремонту, потратив всю сумму на личные нужды.

Убедившись, что жертва легко идёт на контакт, спустя время молодой человек вновь связался с ней. На этот раз под предлогом покупки дополнительных комплектующих он выманил ещё 18,5 тысячи рублей. Женщина перевела и эти средства, однако компьютер так и остался непочиненным. Общая сумма ущерба составила 28,5 тысячи рублей.

В ходе следствия действия обвиняемого были квалифицированы по части 2 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину.

В настоящее время расследование завершено. Следователи УМВД России «Южно-Сахалинск» собрали исчерпывающую доказательную базу, подтверждающую вину молодого человека. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.