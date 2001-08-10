Жительница Макарова заступилась за подругу и едва не убила её сожителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Макаровском районе разгорелся семейный конфликт, который едва не закончился трагедией. Местная жительница подозревается в покушении на убийство своего знакомого, заступившись за его сожительницу.

Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на следственное управление СК России по Сахалинской области, инцидент произошёл вечером 18 февраля в одной из квартир на улице Ленина в Макарове. Компания из четырёх человек распивала спиртные напитки, когда между 54-летним хозяином квартиры и его сожительницей вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина ударил женщину.

В этот момент 43-летняя гостья, возмутившись поведением агрессора, схватила кухонный нож и нанесла удар обидчику в область грудной клетки. К счастью, довести задуманное до конца женщина не смогла. Находившийся в квартире знакомый вовремя вызвал скорую помощь, и потерпевшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Мужчина остался жив.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ - покушение на убийство. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время следователи Поронайского межрайонного следственного отдела проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.