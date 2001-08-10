За сутки на Сахалине автоинспекторы выявили почти две сотни нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 февраля на дорогах Сахалинской области обошлось без дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Однако профилактические рейды Госавтоинспекции принесли немало результатов: за день сотрудники ведомства пресекли 175 фактов нарушения Правил дорожного движения.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, особое внимание в ходе рейдов уделялось нетрезвым водителям. Трое автомобилистов были задержаны и отстранены от управления за поездку в состоянии опьянения. Еще восемь граждан сели за руль, не имея на это законных прав: часть из них вовсе не получала водительских удостоверений, другие были лишены их по решению суда.

В списке нарушителей также оказались:

- двое водителей, выехавших на встречную полосу;

- трое владельцев незарегистрированных машин;

- 24 любителя тонировки, затемнившей стекла сверх нормы;

- семь человек, установивших нестандартные глушители;

- один автомобилист, не пропустивший пешехода;

- пятеро водителей, проигнорировавших требования знаков и правила парковки.

Кроме того, составлено 16 административных протоколов на тех, кто вовремя не оплатил штрафы за предыдущие нарушения. Три автомобиля задержаны и отправлены на специализированную стоянку.

Активно велась и автоматическая фиксация: стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали за сутки 1167 нарушений. Все материалы уже направлены на обработку — нарушителям предстоит оплатить штрафы.