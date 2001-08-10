Амурчанина за неоднократное вождение в состоянии опьянения наказали штрафом в размере двухлетнего заработка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благовещенец, трижды осужденный за вождение в нетрезвом виде и один раз за управление без прав, вновь сел за руль. Теперь ему придется заплатить штраф в размере его зарплаты почти за два года, пишет ИА "Порт Амур".
Как сообщает Благовещенский городской суд, в апреле прошлого года инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Raum на улице Фрунзе в амурской столице. При проверке документов выяснилось, что мужчина давно и надолго лишен права управлять авто.
У амурчанина богатая история нарушений ПДД. Его судили за нетрезвое вождение, за управление транспортом после лишения прав.
Как уточнили в суде, дополнительное наказание - лишение прав - истекло только в октябре 2025 года. То есть в апреле того года, когда мужчину остановили инспекторы, официально считался судимым за аналогичное преступление и не имел права водить машину.
Суд назначил амурчанину наказание в виде штрафа в размере заработной платы за один год и 11 месяцев. Сумма превысила 500 тысяч рублей. Кроме того, амурчанин вновь лишили права управлять автомобилем на два года.
