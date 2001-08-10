Тихоокеанское
информационное агентство
18 Февраля 2026
Сейчас 22:08
76,74|90,87
В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия о порядке признания граждан малоимущими
16:20, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец купил поддельную медсправку для ГИБДД

Сахалинец купил поддельную медсправку для ГИБДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Ногликского района предстал перед судом за использование поддельного медицинского заключения, которое он предоставил в Госавтоинспекцию. Мужчина пытался вернуть себе водительские права, зная, что по решению суда их действие прекращено.

Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, осужденный ранее лишился права управлять автомобилем до момента снятия с диспансерного учета в Ногликской центральной районной больнице. Не желая проходить настоящее медицинское обследование, он приобрел фальшивое заключение об отсутствии противопоказаний к вождению. Поддельный документ мужчина сдал в отделение Госавтоинспекции через многофункциональный центр.

Однако сотрудники полиции при проверке быстро выявили подлог. Следователи возбудили уголовное дело по факту использования заведомо подложного официального документа.

В судебном заседании житель Ноглик полностью признал свою вину. Суд учел позицию государственного обвинителя, а также наличие смягчающих обстоятельств. Приговор оказался сравнительно мягким: мужчину приговорили к шести месяцам ограничения свободы с установлением определенных ограничений и возложением дополнительных обязанностей.

В прокуратуре уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу, и стороны могут его обжаловать.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?