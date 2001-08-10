Сахалинец купил поддельную медсправку для ГИБДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Ногликского района предстал перед судом за использование поддельного медицинского заключения, которое он предоставил в Госавтоинспекцию. Мужчина пытался вернуть себе водительские права, зная, что по решению суда их действие прекращено.
Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, осужденный ранее лишился права управлять автомобилем до момента снятия с диспансерного учета в Ногликской центральной районной больнице. Не желая проходить настоящее медицинское обследование, он приобрел фальшивое заключение об отсутствии противопоказаний к вождению. Поддельный документ мужчина сдал в отделение Госавтоинспекции через многофункциональный центр.
Однако сотрудники полиции при проверке быстро выявили подлог. Следователи возбудили уголовное дело по факту использования заведомо подложного официального документа.
В судебном заседании житель Ноглик полностью признал свою вину. Суд учел позицию государственного обвинителя, а также наличие смягчающих обстоятельств. Приговор оказался сравнительно мягким: мужчину приговорили к шести месяцам ограничения свободы с установлением определенных ограничений и возложением дополнительных обязанностей.
В прокуратуре уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу, и стороны могут его обжаловать.
