На участке улицы Шоссейной в Южно-Сахалинске временно изменится схема движения транспорта
Житель Южно-Сахалинска лишился 100 тысяч при покупке шин в мессенджере

Житель Южно-Сахалинска лишился 100 тысяч при покупке шин в мессенджере

Житель областного центра потерял более ста тысяч рублей, пытаясь купить автомобильные колеса через интернет. Мужчина нашел привлекательное предложение в мессенджере и перевел деньги продавцу, после чего тот перестал выходить на связь.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, 38-летний заявитель обратился к полицейским в феврале. Он рассказал, что еще в декабре прошлого года обнаружил объявление о продаже грязевой резины китайского производства. В ходе переписки неизвестный продавец убедительно рассказал покупателю, что профессионально занимается подбором, выкупом и доставкой товаров из Китая до Владивостока.

Поверив обещаниям, сахалинец согласился на сделку. Через систему быстрых платежей он перевел 102 500 рублей на номера мобильных телефонов, которые указал злоумышленник. Как только деньги ушли, продавец исчез - перестал отвечать на сообщения и звонки.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину. Сейчас оперативники проводят розыскные мероприятия, чтобы установить личность злоумышленника и всех причастных к преступлению.

