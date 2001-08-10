В Поронайске открылась новая группа для малышей от года в рамках губернаторской программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В детском саду "Кораблик" Поронайск начала работу группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от одного года до двух лет. Мера реализуется в рамках региональной программы губернатора Валерия Лимаренко "Счастливое материнство", направленной на комплексную поддержку семей с детьми.

Новая услуга призвана помочь родителям, которым необходимо кратковременно оставить ребёнка под профессиональным присмотром для решения неотложных вопросов. Группа будет работать в две смены: с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

"Это важный социальный шаг. Мы создаём для молодых семей дополнительную возможность, позволяющую совмещать заботу о малыше с другими обязанностями, - отметила руководитель учреждения. - Ребёнок находится в безопасной, адаптированной среде, а родители могут быть спокойны".

Условия пребывания:

- услуга включает только присмотр и уход;

- организация питания, сна, прогулок и развивающих занятий не предусмотрена;

- обязательным условием для зачисления является предоставление справки от участкового педиатра об отсутствии медицинских противопоказаний.

Заявку можно подать тремя способами:

1. Через официальный интернет-портал программы "Счастливое материнство": clck.ru/3LQi3S.

2. По телефону детского сада: 8 (42431) 5-53-36.

3. Лично в учреждении по адресу: г. Поронайск, ул. Восточная, 58.

Открытие подобных групп является частью системной работы региональных властей по повышению доступности услуг для семей с маленькими детьми.