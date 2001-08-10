В Поронайске открылась новая группа для малышей от года в рамках губернаторской программы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В детском саду "Кораблик" Поронайск начала работу группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от одного года до двух лет. Мера реализуется в рамках региональной программы губернатора Валерия Лимаренко "Счастливое материнство", направленной на комплексную поддержку семей с детьми.
Новая услуга призвана помочь родителям, которым необходимо кратковременно оставить ребёнка под профессиональным присмотром для решения неотложных вопросов. Группа будет работать в две смены: с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.
"Это важный социальный шаг. Мы создаём для молодых семей дополнительную возможность, позволяющую совмещать заботу о малыше с другими обязанностями, - отметила руководитель учреждения. - Ребёнок находится в безопасной, адаптированной среде, а родители могут быть спокойны".
Условия пребывания:
- услуга включает только присмотр и уход;
- организация питания, сна, прогулок и развивающих занятий не предусмотрена;
- обязательным условием для зачисления является предоставление справки от участкового педиатра об отсутствии медицинских противопоказаний.
Заявку можно подать тремя способами:
1. Через официальный интернет-портал программы "Счастливое материнство": clck.ru/3LQi3S.
2. По телефону детского сада: 8 (42431) 5-53-36.
3. Лично в учреждении по адресу: г. Поронайск, ул. Восточная, 58.
Открытие подобных групп является частью системной работы региональных властей по повышению доступности услуг для семей с маленькими детьми.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Не менее 6 выстрелов: в Южно-Сахалинске на автомобильной стоянке расстреляли мужчину
09:40 Сегодня В Южно-Сахалинске прошёл форум студенческих отрядов "Твой вектор - твой Сахалин"
09:29 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает на день рождения льва Лорда
08:51 Сегодня Опрос ВТБ: большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки
10:47 13 Февраля Швея из Южно-Сахалинска превратила хобби в бренд одежды
12:32 Вчера Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:44 13 Февраля На Сахалин надвигается монгольский циклон
14:22 12 Февраля В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса "Педагог года-2026"
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:57 Вчера Жители Южно-Сахалинска увидели реконструкцию нивхской свадьбы и попробовали мос
- 09:23 Вчера Участники "Лиры" на Сахалине обсудили поэзию Максима Амелина и написали пародии
- 08:43 16 Февраля На Сахалине пройдет фестиваль "Почему мир на китах держится"
- 12:01 13 Февраля Сахалинцы в январе сдали более 800 килограммов книг в систему книгообмена
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?