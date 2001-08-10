666 нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 190 нарушений правил дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции на Сахалине за минувшие сутки. При этом обошлось без серьезных аварий - ДТП с пострадавшими 17 февраля не зарегистрировали.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, особое внимание инспекторы уделили нетрезвым водителям. За сутки полицейские задержали и отстранили от управления шестерых автомобилистов, которые сели за руль в состоянии опьянения. Кроме того, 18 водителей попались инспекторам, не имея прав либо будучи лишенными права управления по решению суда.

Среди прочих нарушений за сутки зафиксировали один выезд на встречную полосу, пять фактов управления незарегистрированными автомобилями, а также одного водителя, который ездил без госномеров. Традиционно много нарушителей попалось на тонировке - 19 водителей привлекли к ответственности за излишне затемненные стекла. Еще десять автомобилистов управляли машинами с нестандартными глушителями.

Привлекли внимание инспекторов и пешеходы - один из них нарушил ПДД. Также оформили протокол на водителя, который не предоставил преимущество пешеходам, и еще одного - за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки.

Помимо этого, за сутки составили 13 административных материалов на автомобилистов, вовремя не оплативших штрафы по линии Госавтоинспекции. Восемь машин нарушителей задержали и отправили на специализированную стоянку.

Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за 17 февраля зафиксировали 666 нарушений правил дорожного движения.