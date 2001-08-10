Не менее 6 выстрелов: в Южно-Сахалинске на автомобильной стоянке расстреляли мужчину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске будут судить 44-летнего жителя Анивского района, который в середине февраля открыл стрельбу по своему знакомому. Мужчина произвел не менее шести выстрелов в безоружного оппонента, но тому чудом удалось спастись бегством.

Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, инцидент произошел днем 15 февраля на автомобильной стоянке по улице Алексея Горького. Обвиняемый, вооруженный неустановленным оружием, целенаправленно стрелял в область грудной клетки 43-летнего потерпевшего. Следователи полагают, что злоумышленник действовал с прямым умыслом на убийство.

Довести задуманное до конца фигурант не сумел - раненый мужчина смог убежать с места происшествия. Потерпевшему оперативно оказали медицинскую помощь, что спасло ему жизнь.

Благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников уголовного розыска УМВД, личность стрелка установили и задержали в кратчайшие сроки. Сейчас в отношении него избрана мера пресечения - заключение под стражу.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела по статье "Покушение на убийство" продолжается.