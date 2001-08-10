Суд конфисковал у сахалинца, обвиняемого в покупке наркотиков, телефон и 4,5 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Холмска лишился мобильного телефона и более 4,5 миллиона рублей, вырученных от продажи Lexus, после того как суд повторно рассмотрел его дело о наркотиках. Первоначально мужчина отделался судебным штрафом, но прокуратура опротестовала это решение, и вышестоящая инстанция отправила материалы на новое разбирательство. На этот раз приговор оказался куда суровее: суд конфисковал имущество, которое фигурант использовал для совершения преступления.
Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, история началась в середине октября 2024 года. Холмчанин через мобильный телефон связался с закладчиком и договорился о покупке наркотика для себя. На автомобиле Lexus RX350 он приехал к тайнику, забрал сверток, но на обратном пути его остановили сотрудники ГИБДД. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли запрещенное вещество.
В апреле 2025 года Холмский городской суд прекратил уголовное дело и назначил подсудимому судебный штраф в 20 тысяч рублей, не применяя конфискацию. Однако государственный обвинитель счёл приговор несправедливым и обжаловал его. Сахалинский областной суд поддержал доводы прокуратуры, отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение.
В феврале 2026 года суд вновь изучил материалы и вынес обвинительный приговор. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Учитывая полное признание вины и раскаяние, ему назначили 240 часов обязательных работ.
Кроме того, суд конфисковал мобильный телефон, использованный для связи с продавцом, и денежные средства в размере более 4,5 млн рублей - сумму, вырученную от продажи Lexus RX350, который фигурант успел сбыть.
