Суд конфисковал у сахалинца, обвиняемого в покупке наркотиков, телефон и 4,5 млн рублей
Житель Курильских островов заплатил 10 тысяч рублей за оскорбление пенсионерки

Жительница Курильского района отсудила 10 тысяч рублей у односельчанина, который оскорбил её в ходе пьяной ссоры. После конфликта 66-летняя женщина почувствовала себя униженной и столкнулась с проблемами со здоровьем - у неё подскочило давление, разболелась голова и началась бессонница. Поскольку обидчик не захотел заглаживать вину, в дело вмешалась прокуратура.

Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, инцидент произошел в мае 2025 года. Мужчина, будучи нетрезвым, в ходе ссоры выражался в адрес пенсионерки грубой нецензурной бранью. Потерпевшая обратилась в надзорное ведомство с просьбой защитить её честь и достоинство.

Прокурорская проверка подтвердила факт оскорбления. Поскольку добровольно компенсировать моральный вред виновник отказался, прокурор района подал иск в суд. Сотрудники надзорного ведомства действовали в рамках части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса, которая позволяет им защищать интересы граждан.

Курильский районный суд встал на сторону потерпевшей и постановил взыскать с обидчика 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда вступило в законную силу, и ответчик полностью погасил сумму. Таким образом, женщина получила сатисфакцию за перенесённые нравственные страдания.

