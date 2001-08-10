На Камчатке учительницу подозревают в мошенничестве с пособиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае следователи завели уголовное дело против 38-летней учительницы из села Соболево. Её подозревают в незаконном получении детских пособий на сумму свыше 2 миллионов рублей, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на управление МВД по Камчатскому краю.

С июня 2023 по февраль 2025 года женщина предоставляла ложные сведения о своём месте жительства, чтобы получать ежемесячные выплаты и другие пособия. "В результате её действий из федерального и краевого бюджета было незаконно изъято 2 198 044 рубля", - прокомментировали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 (Мошенничество при получении выплат, совершённое в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

В УМВД Камчатки напоминают, что получение пособий на основании ложной информации - это серьёзное преступление, которое вредит бюджету и системе социальной поддержки. Правоохранительные органы продолжают выявлять подобные случаи и привлекать виновных к ответственности.