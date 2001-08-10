Житель Северо-Курильска лишился лодки и мотора за незаконный вылов 78 хвостов горбуши
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Северо-Курильска лишился лодки с мотором и заплатит крупный штраф за незаконный лов горбуши в реке на острове Шумшу. Мужчина в конце августа 2024 года выловил сетью 78 самок лосося и добыл из них почти 10 килограммов икры. Ущерб, который он нанес государству, оценили более чем в 425 тысяч рублей.
Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, 34-летнего браконьера задержали сотрудники полиции прямо на месте преступления - на берегу реки Бабушкина. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба). Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.
Благодаря вмешательству прокуратуры Северо-Курильского района, подозреваемый еще на стадии следствия полностью возместил нанесенный государству ущерб в размере 425 918 рублей. Это обстоятельство, а также полное признание вины суд учел при вынесении приговора.
Северо-Курильский районный суд назначил браконьеру наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащие осужденному лодку и лодочный мотор, которые использовались при незаконной добыче рыбы. Приговор уже вступил в законную силу.
