Сахалинка попыталась убить сожителя ударами ножа в живот

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В поселке Тымовское 62-летняя местная жительница едва не лишила жизни своего 67-летнего сожителя во время застолья. Женщина несколько раз ударила его ножом, но довести задуманное до конца ей помешал свидетель, который случайно зашел в квартиру и пресек противоправные действия. Мужчине вовремя оказали медицинскую помощь, и он остался жив.

Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, конфликт между сожителями произошел вечером 11 февраля 2026 года. Пара вместе распивала спиртные напитки в квартире на улице Пионерской. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и женщина схватилась за нож.

По данным следствия, подозреваемая нанесла потерпевшему не менее двух ударов в живот и один удар в левое бедро. Завершить начатое ей не удалось: в разгар конфликта в жилище вошел свидетель и остановил женщину. Благодаря этому пострадавшего успели доставить в больницу.

Следователи уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время они проводят все необходимые следственные действия, чтобы собрать и закрепить доказательства.