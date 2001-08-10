Областной суд утвердил приговор сахалинке за продажу синтетического наркотика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский областной суд признал законным приговор 39-летней жительнице Южно-Сахалинска, которую осудили за незаконный сбыт наркотиков. Женщина через сотовый телефон договорилась о встрече и продала синтетический наркотик своей знакомой в ноябре 2024 года. Защита посчитала назначенное наказание слишком суровым и попыталась его оспорить, однако вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, в октябре 2025 года городской суд признал женщину виновной по пункту "б" части 2 статьи 228.1 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за сбыт наркотических средств с использованием интернета или других информационных технологий. Сама осужденная ранее употребляла наркотики: она приобрела "синтетику", после чего перепродала ее.

В суде первой инстанции женщина полностью признала вину и раскаялась. Судья учел эти смягчающие обстоятельства, а также отсутствие отягчающих факторов. В итоге горожанке назначили пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства ее сотовый телефон - именно с его помощью женщина договаривалась о сделке.

Сторона защиты не согласилась с приговором и обжаловала его, посчитав срок чрезмерно строгим. Однако областной суд, изучив материалы дела и выслушав мнение прокурора, не нашел оснований для смягчения наказания. Решение вступило в законную силу.