На Сахалине автомобилист не справился с управлением и влетел в отбойник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 78-м километре автодороги Южно-Сахалинск - Оха 53-летний водитель не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. Авария произошла вечером 16 февраля 2026 года, около половины двенадцатого. В результате удара мужчина, который пренебрег ремнем безопасности, получил травмы.

По предварительным данным, автомобилист двигался на машине "Toyota Succeed" в южном направлении. На указанном участке трассы он потерял контроль над управлением, и иномарка врезалась в дорожное ограждение.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, водитель не был пристегнут ремнем безопасности, что усугубило последствия аварии. С травмами его доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Им предстоит установить все обстоятельства и причины, которые привели к наезду на препятствие.