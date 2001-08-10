Тихоокеанское
информационное агентство
17 Февраля 2026
Сейчас 17:58
76,62|91,04
Суд конфисковал у сахалинца, обвиняемого в покупке наркотиков, телефон и 4,5 млн рублей
11:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине автомобилист не справился с управлением и влетел в отбойник

На Сахалине автомобилист не справился с управлением и влетел в отбойник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 78-м километре автодороги Южно-Сахалинск - Оха 53-летний водитель не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. Авария произошла вечером 16 февраля 2026 года, около половины двенадцатого. В результате удара мужчина, который пренебрег ремнем безопасности, получил травмы.

По предварительным данным, автомобилист двигался на машине "Toyota Succeed" в южном направлении. На указанном участке трассы он потерял контроль над управлением, и иномарка врезалась в дорожное ограждение.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, водитель не был пристегнут ремнем безопасности, что усугубило последствия аварии. С травмами его доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Им предстоит установить все обстоятельства и причины, которые привели к наезду на препятствие.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?