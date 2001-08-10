Вице-мэр Южно-Сахалинска проведет встречу с жителями Владимировки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 18 февраля, с жителями Владимировки встретится вице-мэр Денис Ю. На вопросы горожан также ответят руководители структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска и представители ресурсоснабжающих организаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в Восточной гимназии по адресу: ул. Южно-Сахалинская, 22. Начало в 18.30.