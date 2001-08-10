Более 120 нарушений ПДД пресекли сотрудники ГАИ на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 120 нарушений правил дорожного движения пресекли сотрудники сахалинской Госавтоинспекции за прошедшие сутки, при этом одно ДТП привело к пострадавшим. В ходе рейдов инспекторы остановили и отстранили от управления 11 водителей, которые либо находились в состоянии опьянения, либо вовсе не имели прав. Кроме того, стражи порядка задержали четыре автомобиля и отправили их на специализированную стоянку.
Как рассказали ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, за 16 февраля 2026 года сотрудники выявили 122 факта нарушения ПДД. Полицейские задержали двух водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Еще девять автомобилистов управляли транспортом, не имея на это права, либо будучи лишенными такого права по решению суда.
Инспекторы также привлекли к ответственности четырех водителей за управление незарегистрированными машинами и пятерых - за излишнюю тонировку стекол. Еще пять человек попались на установке нестандартных глушителей. Среди нарушителей оказались двое пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Один водитель не пропустил пешеходов на переходе, а еще один проигнорировал требования дорожных знаков и правила стоянки.
Кроме того, автоинспекторы составили три административных материала на водителей, которые вовремя не оплатили штрафы. На специализированную стоянку поместили четыре автомобиля. Стационарные камеры фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 1162 нарушения, добавили в ведомстве.
