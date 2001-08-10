Более 120 нарушений ПДД пресекли сотрудники ГАИ на Сахалине за сутки

Тихоокеанское
информационное агентство
17 Февраля 2026
Сейчас 17:57
Суд конфисковал у сахалинца, обвиняемого в покупке наркотиков, телефон и 4,5 млн рублей
09:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 120 нарушений правил дорожного движения пресекли сотрудники сахалинской Госавтоинспекции за прошедшие сутки, при этом одно ДТП привело к пострадавшим. В ходе рейдов инспекторы остановили и отстранили от управления 11 водителей, которые либо находились в состоянии опьянения, либо вовсе не имели прав. Кроме того, стражи порядка задержали четыре автомобиля и отправили их на специализированную стоянку.

Как рассказали ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, за 16 февраля 2026 года сотрудники выявили 122 факта нарушения ПДД. Полицейские задержали двух водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Еще девять автомобилистов управляли транспортом, не имея на это права, либо будучи лишенными такого права по решению суда.

Инспекторы также привлекли к ответственности четырех водителей за управление незарегистрированными машинами и пятерых - за излишнюю тонировку стекол. Еще пять человек попались на установке нестандартных глушителей. Среди нарушителей оказались двое пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Один водитель не пропустил пешеходов на переходе, а еще один проигнорировал требования дорожных знаков и правила стоянки.

Кроме того, автоинспекторы составили три административных материала на водителей, которые вовремя не оплатили штрафы. На специализированную стоянку поместили четыре автомобиля. Стационарные камеры фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 1162 нарушения, добавили в ведомстве.

