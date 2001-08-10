Автоинспекторы и сотрудники РЖД провели рейд на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями РЖД и Линейного отдела полиции провели рейдовые мероприятия вблизи железнодорожных переездов на Сахалине, чтобы напомнить водителям о правилах безопасности. В ходе рейда автоинспекторы выявили два факта нарушений при пересечении путей и составили административные протоколы.
Как рассказали ТИА "Острова" в Управлении Госавтоинспекции по Сахалинской области, профилактические мероприятия прошли на участках 75-го и 106-го километра автодороги "Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск". Сотрудники РЖД и полицейские непосредственно на переездах провели беседы с водителями, привели конкретные примеры дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей и поездов, а также озвучили статистику аварий. Каждому водителю вручили памятки с рекомендациями по безопасному пересечению железнодорожного полотна.
В рамках мероприятий инспекторы ДПС выявили двух автомобилистов, которые нарушили правила проезда через железнодорожные переезды. В отношении них составили административные материалы по части 2 статьи 12.10 КоАП РФ (нарушение правил проезда через железнодорожные пути). Санкция статьи предусматривает штраф.
Организаторы рейда отметили, что подобные профилактические мероприятия позволяют в очередной раз привлечь внимание водителей к важности соблюдения правил, что напрямую снижает риски возникновения аварийных ситуаций и способствует формированию культуры безопасного вождения.
