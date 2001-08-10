Жительница Корсакова зарезала знакомого во время застолья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове 59-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве 53-летнего знакомого - следователи полагают, что женщина нанесла мужчине смертельный удар ножом в ходе совместного распития спиртного. Трагедия произошла в квартире одного из домов на улице Нагорная в минувшие выходные.

Как сообщили ТИА "Острова" в СУ СК России по Сахалинской области, конфликт между женщиной и мужчиной возник в период с 13 по 14 февраля 2026 года. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры фигурантка схватила нож и нанесла им удар в область грудной клетки потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время они проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств. По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Женщина помещена в следственный изолятор.

Расследование уголовного дела продолжается.