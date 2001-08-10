В Приморье тигр насмерть загрыз охотоведа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Чугуевском муниципальном округе зафиксировано смертельное нападение тигра на человека. Инцидент произошел 15 февраля в лесном массиве примерно в 20 километрах от ближайшего населенного пункта, сообщает РИА VladNews.

Жертвой хищника стал охотник, который в этот момент занимался доставкой кормов на подкормочную площадку. На месте происшествия оперативно отработали сотрудники полиции и краевого охотнадзора.

В региональном министерстве лесного хозяйства подтвердили, что в настоящее время ведутся мероприятия по поиску и изъятию тигра из естественной среды обитания. Специалисты подчеркивают, что ситуация находится под контролем и угрозы для жителей окрестных сел нет.