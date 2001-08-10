Пьяный водитель в Южно-Сахалинске оскорблял полицейских и угрожал им расправой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске инспекторы ДПС задержали 45-летнего местного жителя, который сначала скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, а затем попытался сорвать процедуру освидетельствования и угрожал полицейским физической расправой. Автомобиль нарушителя стражи порядка обнаружили в одном из дворов города вскоре после ДТП.
Как сообщили ТИА "Острова" в Управлении Госавтоинспекции по Сахалинской области, при разговоре с водителем у сотрудников возникли подозрения, что он находится в состоянии опьянения. Однако во время проведения освидетельствования мужчина повел себя агрессивно: он допускал оскорбительные высказывания в адрес представителей власти, угрожал им физической расправой, пытался покинуть патрульный автомобиль и всячески препятствовал административному производству.
В ответ на противоправные действия полицейские применили физическую силу и специальные средства - наручники, руководствуясь Федеральным законом "О полиции". После задержания в отношении нарушителя составили административные протоколы по двум статьям КоАП РФ: часть 1 статьи 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и часть 1 статьи 12.26 (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования).
Кроме того, материалы в отношении задержанного передали в Следственный комитет РФ.
