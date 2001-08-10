Тихоокеанское
16 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 17 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра продолжится вдольбереговой дрейф льда.

Ожидаются подвижки льда, торошение, образование трещин и разводий. Выходить на лед опасно.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

