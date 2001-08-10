На Сахалине экс-глава райбольницы осуждена за служебный подлог и мошенничество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бывшая заведующая Углегорской центральной районной больницей получила 4,5 года лишения свободы условно за то, что фиктивно трудоустроила двух женщин и почти год получала за них зарплату. 53-летнюю местную жительницу суд признал виновной в четырёх эпизодах мошенничества и четырёх эпизодах служебного подлога. Ущерб, который она нанесла родному учреждению, превысил полмиллиона рублей - 509 723 рубля 24 копейки.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре, уголовное дело возбудили после совместной проверки надзорного ведомства и местного отделения УФСБ. Расследование проводил Углегорский межрайонный следственный отдел СК РФ. Суд установил: с марта по ноябрь 2024 года заведующая внесла в табели учёта рабочего времени ложные сведения о том, что две её знакомые якобы работают в больнице. На самом деле женщины свои обязанности не выполняли. Начисленную им зарплату и иные выплаты руководительница забирала себе и тратила по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая признала вину лишь частично. Однако государственный обвинитель представил достаточно доказательств, и суд согласился с предложенным наказанием. При этом суд учёл личность виновной, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих - именно поэтому реальный срок заменили на условный. Испытательный срок составит три года.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего. Теперь экс-заведующая обязана возместить Углегорской ЦРБ все 509 тысяч. Чтобы гарантировать выплату, суд сохранил арест на принадлежащий женщине автомобиль Lexus LX 470 - иномарка останется под запретом до полного погашения ущерба.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.