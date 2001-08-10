На Сахалине экс-глава райбольницы осуждена за служебный подлог и мошенничество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бывшая заведующая Углегорской центральной районной больницей получила 4,5 года лишения свободы условно за то, что фиктивно трудоустроила двух женщин и почти год получала за них зарплату. 53-летнюю местную жительницу суд признал виновной в четырёх эпизодах мошенничества и четырёх эпизодах служебного подлога. Ущерб, который она нанесла родному учреждению, превысил полмиллиона рублей - 509 723 рубля 24 копейки.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре, уголовное дело возбудили после совместной проверки надзорного ведомства и местного отделения УФСБ. Расследование проводил Углегорский межрайонный следственный отдел СК РФ. Суд установил: с марта по ноябрь 2024 года заведующая внесла в табели учёта рабочего времени ложные сведения о том, что две её знакомые якобы работают в больнице. На самом деле женщины свои обязанности не выполняли. Начисленную им зарплату и иные выплаты руководительница забирала себе и тратила по своему усмотрению.
В судебном заседании подсудимая признала вину лишь частично. Однако государственный обвинитель представил достаточно доказательств, и суд согласился с предложенным наказанием. При этом суд учёл личность виновной, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих - именно поэтому реальный срок заменили на условный. Испытательный срок составит три года.
Суд также полностью удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего. Теперь экс-заведующая обязана возместить Углегорской ЦРБ все 509 тысяч. Чтобы гарантировать выплату, суд сохранил арест на принадлежащий женщине автомобиль Lexus LX 470 - иномарка останется под запретом до полного погашения ущерба.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:45 Сегодня Моряк пытался ввезти на Курилы из Японии контрабандный алкоголь и сигареты
09:01 Сегодня Более 140 нарушений ПДД пресекли сотрудники Госавтоинспекции на Сахалине за сутки
10:56 Сегодня Пьяный приморец напал с ножом на 11-летнюю спящую дочь
10:59 Сегодня Навага от 80 рублей, минтай и камбала - от 95: где купить свежую рыбу в Южно-Сахалинске 12 февраля
09:05 6 Февраля На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
15:09 6 Февраля В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
17:55 6 Февраля Капремонт инженерных сетей в Сахалинской области начали раньше обычного
09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 14:12 Сегодня Сахалинцы еще могут успеть получить стартовые номера на "Лыжню России"
- 10:25 Вчера На Сахалине открылась выставка к 150-летию ученого Льва Берга
- 14:41 10 Февраля На Сахалине объявлен набор участников для второго выпуска "Книжного стендапа"
- 10:27 10 Февраля Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?